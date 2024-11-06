货车侧翻 消防员“斧劈”挡风玻璃救人

“能动不能？”6日中午，在洛阳市嵩县德亭镇梅子沟村，一辆货车侧翻，两名男子被困车内，消防队员展开紧急救援。 “能动不能？”6日中午，在洛阳市嵩县德亭镇梅子沟村，一辆货车侧翻，两名男子被困车内，消防队员展开紧急救援。 洛阳市嵩县消防救援大队消防队员介绍，他们到达现场时，看见一辆满载木材的货车翻在路边，木材散落一地，车内有两名人员被困，无生命危险。 消防队员使用消防斧对货车挡风玻璃进行破拆，然后用车载牵引设备对货车底盘进行牵引固定，避免在破拆过程中货车移动，对被困人员造成二次伤害。经过近半小时的救援，被困人员被成功救出，送往医院救治。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王涛 文/图）