实施智能化生产 “洛阳造”钢制家具加速出海

用于上料的库卡机械臂运转自如，来自意大利的高端折弯设备作业不停，搭载加工精度达0.1毫米的全自动切割机、具备自动焊接能力的焊接机器人……

用于上料的库卡机械臂运转自如，来自意大利的高端折弯设备作业不停，搭载加工精度达0.1毫米的全自动切割机、具备自动焊接能力的焊接机器人……

近日，位于伊滨区的洛阳科飞亚家具有限公司迎来生产小高峰。在宽敞明亮的车间内，作为智能生产标配的黄色栅栏分割出各个工作区，随着系列先进设备在寥寥数名工人配合下积极运转，一块块钢板的“艺术之旅”正在徐徐开启。

昔日，受人员流动和市场影响，春节假期后的一段时间是钢制家具企业的淡季。通过抢抓风口，围绕智能升级加快建设，同时积极开拓外贸蓝海，科飞亚“淡季不淡”，当下生产火力全开，力争全年营收同比增长10%。

智能化升级成为企业发展的“关键一招”。

“在传统观念中，钢制家具制造属于劳动密集型产业。但随着我们进军中高端市场，对产品的外观、质量、环保、精美程度要求越来越高，在劳动力价格上涨、技术工人短缺、市场竞争力不断加大背景下，建设智能化车间，进行智能化生产已是必然趋势。”科飞亚相关负责人坦言。

聚焦智能化生产线建设，该企业一边以自动化设备代替人工，一边以智能化设备代替非智能化设备，大力引进工业机器人、智能化数控机床等，同时让数字技术、网络技术和智能技术融入产品研发、设计、制造全过程。

通过系列改造，企业成功降低生产线用工成本25%。得益于智能化设备的广泛应用，其生产运营成本和单位产品平均成本较改造前降低10%左右，产品合格率达到99.8%，优质产品率突破70%，产品按期交付率突破98%，用电节约10%，实现了经济效益的逐年增加。

推进跨境电商发展也是企业发展的重要因素。

从传统线下外贸升级到跨境电商，锚定中高端产品，科飞亚近年来积极发挥海外仓作用，频频与国外大牌设计师合作，在以前的文件柜、资料柜、密集架、智能柜等钢制家具基础上，通过导入工业美学设计元素，让传统产品瞬间变身引领潮流的“高档定制家具”，市场反应良好，实现了营收进一步增加。

当下，企业的内贸和外贸业务占比已从此前的“七三分”变为“三七分”，其生产的跨境电商产品出口至北美、欧盟、澳大利亚、日本和中东等120个国家和地区。市场占有率逐步提升，“科飞亚”品牌越叫越响。

近日，根据工信部发布的榜单，科飞亚打造的“科飞亚家居智能产线”成功入选国家级“数字三品”应用场景典型案例，有望在全国得到复制推广。“今年我们将在研发、生产、科技成果转化上持续发力，继续发挥智能化生产线建设示范效应，力争为洛阳钢制家具高质量发展作出更大贡献。”科飞亚相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 实习生 陆沛林）