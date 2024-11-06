老城区：春风送岗促就业 精准服务暖民心

4日，老城区在青年宫广场举办“春风送岗促就业 精准服务暖民心”为主题的招聘活动，提供涉及卫生、餐饮、教育培训、家政服务等行业的500余个就业岗位，为用工企业及求职者提供精准高效的服务，助力求职者与企业“双向奔赴”。
4日，老城区在青年宫广场举办“春风送岗促就业 精准服务暖民心”为主题的招聘活动，提供涉及卫生、餐饮、教育培训、家政服务等行业的500余个就业岗位，为用工企业及求职者提供精准高效的服务，助力求职者与企业“双向奔赴”。
4日，老城区在青年宫广场举办“春风送岗促就业 精准服务暖民心”为主题的招聘活动，提供涉及卫生、餐饮、教育培训、家政服务等行业的500余个就业岗位，为用工企业及求职者提供精准高效的服务，助力求职者与企业“双向奔赴”。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 实习生 李琪琳 通讯员 石智卫 摄）
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