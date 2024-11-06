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十二届市委第八轮巡察集中反馈会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.06 08:20
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　　昨日，十二届市委第八轮巡察集中反馈会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，认真贯彻落实中央纪委四次全会和省纪委五次全会精神，传达市委对高质量做好巡察工作的相关要求，向市文物局等12家单位严肃通报巡察发现的突出问题，部署巡察整改工作。

　　市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰出席会议并讲话，市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长王森主持会议。

　　会议强调，巡察整改是严肃的政治任务。要持续提升政治站位，坚持问题导向和目标导向相结合，切实扛稳抓牢整改责任，较真碰硬，狠抓落实，确保巡察整改取得实实在在成效。要深刻剖析服务保障中心大局不够主动、全面从严治党不够有力等问题根源，以高度政治自觉看待问题，以强烈使命担当认领问题，以自我革命精神检视问题，拿出有力有效举措，确保每一个问题都得到整改。要把巡察整改与深化改革、全面从严治党结合起来，融入日常工作、融入职能职责，既把巡察发现的具体问题解决到位，更从工作机制和制度上找准症结、研究对策，促进各项工作提质增效。

　　会议要求，要压实被巡察单位党组织整改主体责任，建立问题清单、任务清单、责任清单，限期落实整改任务。要强化整改日常监督，盯住重点人、重点事、重点问题，逐一对账销号，严肃问责敷衍整改、虚假整改，确保真改实改、一改到底。要注重标本兼治，系统梳理行业性、领域性问题，由点及面抓好整改，着眼常态长效深化改革、建章立制、堵塞漏洞，切实做到监督、整改、治理有机贯通，以整改实效带动整体工作提升，为加快推进现代化洛阳建设作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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