昨日是学雷锋纪念日，2025年河南省“学雷锋 我行动”暨新时代文明实践推动周活动在洛启动。省委宣传部常务副部长黄玉国出席启动仪式并讲话。

昨日是学雷锋纪念日，2025年河南省“学雷锋 我行动”暨新时代文明实践推动周活动在洛启动。省委宣传部常务副部长黄玉国出席启动仪式并讲话。 昨日是学雷锋纪念日，2025年河南省“学雷锋 我行动”暨新时代文明实践推动周活动在洛启动。省委宣传部常务副部长黄玉国出席启动仪式并讲话。 黄玉国指出，62年前，毛泽东等老一辈革命家发出“向雷锋同志学习”的号召，让雷锋这个名字成为社会主义中国的道德标识和精神标杆。62年来，学雷锋活动在中原大地蓬勃开展，涌现出一批又一批学雷锋模范。洛阳市结合精神文明建设工作，将雷锋精神有机融入服务群众的文明实践活动，培育实施了一系列文明实践项目活动，成为全省学雷锋文明实践活动的优秀示范。此次活动既是深入学习贯彻落实习近平总书记关于“让学雷锋活动融入日常、化作经常，让雷锋精神在新时代绽放更加璀璨的光芒”重要指示精神的生动实践，也是传承雷锋精神、践行社会主义核心价值观的文化接力。根据工作安排，今年全省将围绕“学思想 谋发展”“除陋习 树新风”“学雷锋 我行动”“送文艺 走基层”“送健康 进万家”5个主题同步开展文明实践活动。要高度重视、认真组织，通过接地气、受欢迎的活动，营造文明实践人人参与、文明行为人人践行的浓厚氛围，推动文明实践工作出新出彩，为谱写中国式现代化河南篇章贡献文明力量。 启动仪式上，文明实践志愿者代表宣读了“学雷锋 我行动”倡议书。随后，与会代表深入涧西区南村社区、武汉路社区、重二社区、重三社区、长二社区，实地观摩新时代文明实践站建设运营情况。 省委宣传部、省司法厅、省委社会工作部、省生态环境厅、省应急管理厅等省直部门相关负责同志，市委常委、宣传部部长徐超文等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)