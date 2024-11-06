昨日，2025年河南省“学雷锋 我行动”暨新时代文明实践推动周活动在涧西区牡丹广场启动，我市各新时代文明实践中心(所、站)同步开展理论宣讲、健康义诊、文化惠民等文明实践活动，以实际行动学习雷锋精神。

昨日，2025年河南省“学雷锋 我行动”暨新时代文明实践推动周活动在涧西区牡丹广场启动，我市各新时代文明实践中心(所、站)同步开展理论宣讲、健康义诊、文化惠民等文明实践活动，以实际行动学习雷锋精神。