昨日，2025年河南省“学雷锋 我行动”暨新时代文明实践推动周活动在涧西区牡丹广场启动，我市各新时代文明实践中心(所、站)同步开展理论宣讲、健康义诊、文化惠民等文明实践活动，以实际行动学习雷锋精神。
昨日，2025年河南省“学雷锋 我行动”暨新时代文明实践推动周活动在涧西区牡丹广场启动，我市各新时代文明实践中心(所、站)同步开展理论宣讲、健康义诊、文化惠民等文明实践活动，以实际行动学习雷锋精神。
昨日，2025年河南省“学雷锋 我行动”暨新时代文明实践推动周活动在涧西区牡丹广场启动，我市各新时代文明实践中心(所、站)同步开展理论宣讲、健康义诊、文化惠民等文明实践活动，以实际行动学习雷锋精神。
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