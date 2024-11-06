共享书屋让更多孩子爱上阅读

昨日，在新安县仓头镇新仓村，“以书之名，让爱出发”图书捐赠公益活动举行，近300本读物被整齐地摆放在新建成的共享书屋内，为孩子们搭建起一个共享知识、畅快交流思想的平台。

昨日，在新安县仓头镇新仓村，“以书之名，让爱出发”图书捐赠公益活动举行，近300本读物被整齐地摆放在新建成的共享书屋内，为孩子们搭建起一个共享知识、畅快交流思想的平台。

此次共享书屋活动的发起者是涧西区郑州路街道西苑社区的志愿者。活动倡议发出后，一拖南山幼儿园首先购置了200本读物。社区青少年积极响应，纷纷将家中闲置和自己喜爱的图书送到捐书现场，献上自己的一份爱心。

当天，西苑社区志愿者们组织开展了“书香传递 共享‘悦’读”活动。志愿者们与孩子们亲密互动，分享阅读感悟。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 焦敬茹）