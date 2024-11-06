共享书屋让更多孩子爱上阅读

昨日，在新安县仓头镇新仓村，“以书之名，让爱出发”图书捐赠公益活动举行，近300本读物被整齐地摆放在新建成的共享书屋内，为孩子们搭建起一个共享知识、畅快交流思想的平台。
昨日，在新安县仓头镇新仓村，“以书之名，让爱出发”图书捐赠公益活动举行，近300本读物被整齐地摆放在新建成的共享书屋内，为孩子们搭建起一个共享知识、畅快交流思想的平台。
昨日，在新安县仓头镇新仓村，“以书之名，让爱出发”图书捐赠公益活动举行，近300本读物被整齐地摆放在新建成的共享书屋内，为孩子们搭建起一个共享知识、畅快交流思想的平台。
此次共享书屋活动的发起者是涧西区郑州路街道西苑社区的志愿者。活动倡议发出后，一拖南山幼儿园首先购置了200本读物。社区青少年积极响应，纷纷将家中闲置和自己喜爱的图书送到捐书现场，献上自己的一份爱心。
当天，西苑社区志愿者们组织开展了“书香传递 共享‘悦’读”活动。志愿者们与孩子们亲密互动，分享阅读感悟。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 焦敬茹）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605