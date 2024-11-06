洛阳每个村（社区）将有6到9名“法律明白人”

近日，洛龙区翠云路街道龙康社区村(居)法律顾问，为社区8名“法律明白人”开展“防范电信诈骗”法律知识专题培训，为“法律明白人”服务身边群众、开展释法说理注入新动能。

近日，洛龙区翠云路街道龙康社区村(居)法律顾问，为社区8名“法律明白人”开展“防范电信诈骗”法律知识专题培训，为“法律明白人”服务身边群众、开展释法说理注入新动能。

这是我市2025年度“1名村(居)法律顾问+N名法律明白人”行动的一个缩影。根据部署，我市今年将开展“一村一堂普法课”活动，一方面由各村(居)法律顾问以需求为导向提供“普法菜单”，另一方面由“法律明白人”根据社区需求进行“普法点单”，通过针对性法治培训，提升“法律明白人”法治素养和专业水平。

去年以来，我市加大规范“法律明白人”培养力度，鼓励引导“法律明白人”积极融入法治实践，广泛参与法治宣传、矛盾调解、法律服务、社会治理等具体工作。目前，全市累计培养“法律明白人”19804人，开展“一村一堂普法课”活动2411场，受益群众23万余人次，有效提升了公民法律意识和法治素养。

根据工作安排，我市将继续开展“法律明白人”遴选，优先从中共党员、村组干部、大学生村官、致富带头人、“五老”人员、人民调解员、驻村辅警、网格员、村妇联执委、儿童主任、拥有法治文艺特长人员和其他在村(社区)具有较大影响力的村(居)民中推荐，确保今年全市每个村(社区)培养6到9名“法律明白人”，为乡村振兴注入源源不断的活力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李海芳 王鹏博）

相关新闻：市救助管理站法律服务工作站成立

昨日，洛阳市救助管理站与河南周鼎律师事务所签订法律服务合作协议，共同成立洛阳市救助管理站法律服务工作站。

根据协议，双方将共同构建“法律+救助”协作机制，通过专业法律服务保障被救助人合法权益。主要内容包括：为未成年人监护权争议、抚养费纠纷等案件提供全流程法律援助；提升被救助人救助保护工作的法治化水平；形成具有示范效应的被救助人权益保护模式。

洛阳市救助管理站站长许可表示，此次合作是救助工作法治化、规范化开展的重要一步，能够更好地保障受助人员的合法权益，提升救助服务的精准性和公信力，同时为救助工作者依法履职提供坚实保障。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 张同军）