2月发生电动自行车火灾3起 起火原因为电气线路故障等

昨日，记者从市消防救援支队获悉，今年2月，119报警平台共接到电动自行车火灾报警求助3起，总体火灾形势平稳可控。 昨日，记者从市消防救援支队获悉，今年2月，119报警平台共接到电动自行车火灾报警求助3起，总体火灾形势平稳可控。 ●2月8日中午，洛宁县龙泰御花园8号楼东北角停车棚，一辆停放未充电的电动自行车起火。 ●2月18日上午，洛龙区龙门大道与展览路交叉口附近，一辆行驶中的低速两轮电动自行车起火。 ●2月28日晚，涧西区建设路与嵩山路交叉口附近，一辆行驶中的电动自行车起火。 市消防救援支队有关负责人介绍，3起事故均为两轮电动自行车起火，其中2起为行驶中起火、1起为停放未充电起火，起火原因为电气线路故障等。起火电动自行车涉及立马、爱玛、大阳等3个品牌。起火电动自行车电池品牌涉及天能、中航锂电等2个品牌。其中，1辆电动自行车存在改装情况。电动自行车购买时间在3年内的有2起，其中3个月内的1起、3年以上的1起。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩)