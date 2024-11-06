神奇动物在洛河（河洛怪奇）

张齐贤是北宋人，宋太宗时进士及第，后官至宰相。

张齐贤是北宋人，宋太宗时进士及第，后官至宰相。在参加科举考试前的十多年里，他生活在洛阳，常与洛阳城里的士大夫交往，每每听老前辈们说起唐末至五代的那些旧事，总是听得入迷。

那些年，洛阳城里发生各种新鲜事，他也没少跑到现场看热闹。在他晚年所著的《洛阳缙绅旧闻记》中，就提到洛河及其附近出现的神奇动物：洛河玉龟、地底奇鲤、蛟龙遗卵。要是拍《神奇动物在洛河》的影视剧，这几个都能当素材。

洛河出美石。北宋初年一个暮春，洛阳书生李元跟几个朋友到洛河滩拣石头。李元拾到一块四寸多长的白石，比普通的石头要重，且十分光洁温润。朋友们笑称这是一块美玉，李元便将其供在佛堂。

一年后，李元喊玉匠崔师傅帮他研究这块石头，崔师傅用解玉砂切下五分之一，发现果然是“石之美者”。神奇的是，这石头是空心的，里面好像有东西在动。二人等了一会儿，竟见一只小白龟缓缓爬出！更神奇的是，石头浑然一体，毫无缝隙，白龟是如何进去的？

李元用漆盒盛白龟，在佛前燃香供养月余，后将其放归洛河。当时围观者甚众。只见龟甲浮水逆行数丈，渐渐消失在水中。是龙？是龟？众人猜测不已。

宋太宗时，浙中进献小白龟，宰相赵普取出来给大家看，张齐贤见其形貌与李元所获十分相似。听说灵龟长寿，能活千载，寿命越长，个头越小，“入于石者，盖石初结化时在其间，石坚而潜其内”，所以张齐贤认为这就是龟，并非龙。

之前，宋太祖西巡老家洛阳，下令修缮宫殿，疏凿运河贯通黄河，“欲大通舟楫之利，辇运军食于洛下”。在城东约二十里处掘地两丈多深时，役夫从湿润的土层中取出一条六七斤重的鲜活鲤鱼！此处距水脉尚隔数丈，这鱼如何于土中存活？太神奇了！众人将其烹食后，只觉鲜美异常，倒无其他异样。 同年施工中挖出冬瓜大的怪卵，众人将其扔到水中，惊呼“龙蛋”。张齐贤想起《汉书》中有注云：“蛟状如蜥蜴，卵生，项下有白。”认为此卵或许正是蛟卵。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）