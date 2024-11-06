柳枝：天才音乐少女（洛阳古代奇女子）

春风吹醒春水，春水唤醒春林。

编者按

前阵子古装剧《国色芳华》热播，带火一句台词：“前些日子，在洛阳遇到一奇女子。”在“细品《国色芳华》”系列中，我们介绍了冶铁大户高五娘、卖酒女郎郭大娘及女商人杨丽，她们都是洛阳奇女子。后天就是“三八”妇女节，值此节日来临之际，“洛阳古代奇女子”系列开篇，讲述古代洛阳那些奇女子的故事。

春风吹醒春水，春水唤醒春林。近日，洛河两岸，柳枝缀满绿芽，遂想起晚唐诗人李商隐的《柳枝五首》。李商隐，字义山，据说《柳枝五首》是他为自己尚未开始便已结束的初恋所作，其笔下柳枝，是东都洛阳一名天才音乐少女。

有天赋，尤擅长音律

柳枝是商人之女，她的父亲在行船经商时遭遇风浪不幸溺亡。母亲格外疼爱这个女儿，不怎么约束她，使得她活泼天真，纯情任性。

那时有钱人家的女子，每日晨起忙于梳妆，涂脂抹粉，盘发为髻，一道道程序，精细又耗时。柳枝常常心不在焉，还没有打扮好，突然想起什么，就起身跑出去了。

浪漫感性的姑娘往往有较高的艺术天赋。柳枝擅长音律，口中衔一片叶子，便能吹出优美的曲子，她的歌声也婉转动听。她能弹出有如天海风涛的雄浑乐曲，亦能奏出蕴含幽怨情思的哀婉曲调。

这样率性有才的姑娘不是早该嫁人了？那会儿的洛阳人可不这么想——街坊邻居跟她家熟悉的，都觉得这闺女似醉似梦一般不同寻常，所以你看她都十七岁了，也没人上门提亲。

偏偏李义山喜欢这样的天才音乐少女，渴望与她结交。于是他去找堂兄李让山帮忙，因为李让山跟柳枝家住得很近。

李让山在堂弟的一堆诗作中挑挑拣拣，最终选出《燕台四首》，打算用这四首诗，试探一下少女的心。

试春心，为何选阴天？

一个阴云重叠的春日，李让山骑马出了门。

为啥不选个好天气？因为《燕台四首》记述了一段悲剧色彩浓厚的爱情故事，抒发诗人对所思慕女子春、夏、秋、冬的相思之情，诗中哀婉之情配上料峭春寒，更易打动人心。不得不说，李让山用心了。

马蹄嗒嗒，停在柳枝家南院外的柳树下。隔着低矮的围墙，李让山清清嗓子，开始声情并茂地吟诵李义山的诗。春风拂动弱柳，将诗句轻轻送过围墙，落在柳枝姑娘的心上。她心中那一潭春水，倏忽之间泛起层层涟漪。待墙外人咏罢四首诗，院门吱呀一声开了，柳枝探出身来急切地询问：“世上真有这样的感情？这是谁写的？”

李让山心中窃喜，故作淡定，慢悠悠道：“正是我那年少的堂弟李义山。”

当时，李义山在洛阳已小有名气，柳枝听说过这个名字，没想到他不仅有才还有情！那一刻，仿若有一只多情的蝴蝶在春风中翩跹，飞入少女柳枝的心。她当即扯断衣带，拜托李让山带给李义山，请他题赠一首诗。

第二天一早，李义山就骑马来到了柳枝家门口的巷子。远远地，他便瞧见一个梳着双髻的少女盛装打扮站在门口，春风拂动她的衣袖，哦，那应该就是柳枝。

柳枝毫不忸怩，待马儿走近，便大大方方地指着马上青年问：“你就是李义山？”见他颔首，她接着说：“三天后就是上巳节，我会备好博山香，在洛水边等你同游。”李义山欣然应诺。

追姑娘，还是追行李？

上巳节那天，洛水之滨少男少女成双成对，欢声笑语在风中飘来飘去，柳枝却孤单一人引颈等待到黄昏。

他失约了！

李义山后来在《柳枝五首》诗序中交代：“会所友有偕当诣京师者，戏盗余卧装以先，不果留。雪中让山至，且曰：‘东诸侯取去矣。’”

那个春天，他正准备赴长安应试，上巳节后出发完全不耽误事。谁料，他的一个同伴恶作剧，故意带着他的行李先出发了。

追姑娘，还是追行李？他选择了后者。

这年冬天一个大雪纷飞的日子，李让山给他带来了坏消息：“柳枝已被他人纳为妾，今生再与你无缘！”

千余年时光随洛水流逝，行李如果会说话，定要撇清干系：“这锅我不背！”其实，蛛丝马迹都藏在《柳枝五首》里。

“花房与蜜脾，蜂雄蛱蝶雌。同时不同类，那复更相思。”“柳枝井上蟠，莲叶浦中干。锦鳞与绣羽，水陆有伤残。”……

古人婚配讲究门当户对，李义山若想走仕途谋发展，岂能与商人之女产生羁绊？我猜，这才是他失约的真正原因！ “三八”妇女节到来之际，再读柳枝的故事，不禁心疼她：才华困于闺阁！身体沦为商品！爱情湮于礼教！柳枝断带求诗，在唐代已是大胆，若是现在，她完全不必等什么上巳节，随时都可以发信息@李义山：“周六洛河畔，不见不散！”只是，如果柳枝真生在现代，她还会去追求他吗？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）