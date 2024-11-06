累计产值超百亿元！中电光谷运营科技产业社区建设迈上新台阶

5日，洛报融媒记者从洛阳中电光谷信息港实业有限公司获悉，该企业聚焦电子信息、新能源、光电新材料等主导产业发力，积极打造洛阳OVU电子信息科技产业社区和数字经济科技产业社区，两家社区目前共吸引80余家企业入驻，累计产值超百亿元。

5日，洛报融媒记者从洛阳中电光谷信息港实业有限公司获悉，该企业聚焦电子信息、新能源、光电新材料等主导产业发力，积极打造洛阳OVU电子信息科技产业社区和数字经济科技产业社区，两家社区目前共吸引80余家企业入驻，累计产值超百亿元。 5日，洛报融媒记者从洛阳中电光谷信息港实业有限公司获悉，该企业聚焦电子信息、新能源、光电新材料等主导产业发力，积极打造洛阳OVU电子信息科技产业社区和数字经济科技产业社区，两家社区目前共吸引80余家企业入驻，累计产值超百亿元。 其中，洛阳OVU电子信息科技产业社区规划用地151亩，总建筑面积约11.7万平方米，已集结顶扬光电、在线赛思、浩普光纤等30余家行业知名企业，目前年产值约18亿元，已解决就业岗位3000余个，有力推动区域经济发展。 数字经济科技产业社区以培育数字经济产业为主导，由标准厂房和配套青年人才公寓构成，同时配备法务、财税、知识产权等多个社区服务体系，可为入驻企业提供全生命周期一站式运营服务，目前已入驻数字化装备、人工智能等领域中小企业50余家。 “在科技产业社区建设上，我们积极发挥中电光谷集团央企平台优势及产业资源，为企业提供产业链上下游对接及数字化运营服务，目前园区产值超亿元企业16家，高新技术企业24家，省级‘专精特新’企业14家。”洛阳中电光谷运营负责人表示。 以打造“跨河两园双核驱动”产业新格局为目标，根据规划，今年中电光谷将持续加快科技产业社区建设，瞄准产业集群和龙头企业，发挥自身科技创新资源和优势，力争到2026年两家科技产业社区年产值突破25亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王黎丽 罗娟 文/图)