洛阳市召开风口产业重点企业座谈会

3日至5日，我市分别召开新能源、新材料、智能装备、新文旅等四场风口产业重点企业座谈会，深入了解企业创新发展和生产经营状况，分析未来产业发展趋势，听取企业意见建议，坚持以创新为引领，培育和发展新质生产力，加快重塑产业格局，为现代化洛阳建设提供坚实产业支撑。市委书记江凌主持座谈会并讲话。

我市召开风口产业重点企业座谈会

培育发展新质生产力

加快重塑洛阳产业格局

江凌讲话 张玉杰参加

3日至5日，我市分别召开新能源、新材料、智能装备、新文旅等四场风口产业重点企业座谈会，深入了解企业创新发展和生产经营状况，分析未来产业发展趋势，听取企业意见建议，坚持以创新为引领，培育和发展新质生产力，加快重塑产业格局，为现代化洛阳建设提供坚实产业支撑。市委书记江凌主持座谈会并讲话。

座谈会上，新能源、新材料、智能装备、新文旅等产业重点企业分别作了发言，介绍了企业和行业发展情况，反映了存在的困难和问题，对市委市政府工作提出意见建议。江凌认真听取发言，不时同大家交流，要求有关部门认真梳理企业诉求，全力帮助企业纾困解难，对个性问题因企施策、逐项解决，对共性问题系统研究、出台政策，政企协同发力，共同推动高质量发展。

会议指出，当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，催生了许多产业发展新赛道，正在重构产业格局和经济版图。近年来，市委市政府立足洛阳产业基础优势，把准产业发展趋势，聚焦新能源、新材料、新一代信息技术、新文旅、智能装备等风口产业，积极抢占新赛道、塑造新优势、拓展新空间，在重塑产业格局上取得重大突破。要把思想和行动统一到市委市政府工作部署上来，保持发展定力、增强发展信心，着力在发展风口产业上抢占先机、乘势而上，加快构建现代化产业体系。

会议强调，新能源产业是未来产业发展的重要赛道，具有良好的成长性和增长潜力。要抢抓“双碳”战略机遇，把新能源产业作为重要支柱产业，聚焦低空经济、智能机器人等重点领域和赛道，引导企业加强关键核心技术攻关和成果转化，开放更多应用场景，营造更优产业生态，着力打造具有全国竞争力的新能源产业基地。

新材料产业是高新技术产业发展的基石和先导。洛阳材料产业门类全、规模大，前景广阔、大有可为。要坚持把新材料产业作为产业发展重中之重，站位构建新发展格局和融入服务全国统一大市场，加强产业研究和前瞻谋划，选准细分领域，提升创新能力，推动资源整合，支持企业智能化改造和绿色低碳转型，积极融入新赛道产业链，加快推动材料产业向新材料产业迭代升级，让“洛阳材料”成为未来产业发展不可或缺的关键支撑。

智能装备产业是洛阳的特色优势产业。要深入开展智能化改造，推动改造成果广泛应用于研发、生产、营销等各环节，围绕机器人、智能检测、人工智能大模型等产业，培育壮大一批高成长性企业，加快组建中信装备制造集团，做大做强农机装备、轴承产业等集群，持续提升洛阳智能装备产业市场竞争力和影响力，牢牢掌握产业竞争主动权。

新文旅产业对于拉动消费增长、促进就业创业、增强文化自信具有重要作用。近年来，我市通过做强城市旅游、打好古都历史文化牌、深化文商旅融合发展、激活年轻化消费等举措，有效保持文旅消费热度。要以“1+3”高品质古都文化体验区为核心打造多样化消费场景，推出高品质文化演艺节目，办好汉服婚礼等沉浸式体验活动，大力发展动漫等文创产业，深入开展“洛YOUNG小店扶持计划”，引进和培育更多有强大引流效应的网红小店，持续抓好特色商业街区建设运营，加快推动传统商场转型，更好满足青年群体场景消费、情绪消费、夜间消费等新需求。

会议指出，广大企业和企业家要扎根洛阳、坚定信心，更新思维观念，加强自主创新，转变发展方式，不断提高企业质量效益和核心竞争力，努力为现代化洛阳建设多作贡献。各级各部门要真心实意服务企业，提高政策精准度和实效性，常态化制度化做好问题收集交办和跟踪落实，千方百计帮助企业降低要素成本、解决融资问题、引进高端人才，着力为企业发展创造良好环境。

市领导张玉杰、王军、潘开名、徐超文、陈功、安颖芳、夏磊、张汉智、赵振峰等分别参加相关座谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊)