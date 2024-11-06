明日上午10点，第四期“洛YOUNG小店”消费券发放

为鼓励支持小店经济、主理人经济快速发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”消费券发放活动。本次消费券于2025年2月13日-2025年3月12日期间(每周四上午10点)发放，分四期共发100万消费券。

为鼓励支持小店经济、主理人经济快速发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”消费券发放活动。本次消费券于2025年2月13日-2025年3月12日期间(每周四上午10点)发放，分四期共发100万消费券。

本期活动时间

领取时间：2025年3月6日上午10点

使用时间：2025年3月6日至2025年3月12日24:00

消费券面值

发放平台

消费券以电子券的形式通过“一码游洛阳”、“一码游洛阳出行向导”微信公众号发放。