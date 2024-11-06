七大重点任务！洛阳科技创新工作今年要这样干

会同龙门实验室抢抓产业新赛道，选派“科技副总”破解企业创新“痛点”，高质量推进规上工业企业研发活动全覆盖……5日召开的2025年洛阳市科技工作会议，为今年科技创新工作定目标、谋举措、下任务。

会同龙门实验室抢抓产业新赛道，选派“科技副总”破解企业创新“痛点”，高质量推进规上工业企业研发活动全覆盖……5日召开的2025年洛阳市科技工作会议，为今年科技创新工作定目标、谋举措、下任务。

以强化科技创新为引领，加快推动产业升级，是洛阳今年经济工作的首要任务。今年，洛阳市科技局将统筹加强战略规划、政策措施、创新资源、区域创新等，着力提升体系化科技创新能力，推动科技创新和产业创新深度融合，为现代化产业体系建设提供坚强有力的科技支撑。

今年，洛阳将推动全社会研发投入强度达到3.28%，新认定高新技术企业300家以上，新增各类创新平台(载体)200家以上，新实施各类科研项目20项以上，新引育高层次创新创业人才(团队)2个以上，新培育市级科技领军人才10名以上，新遴选青年创新创业人才15名以上，技术合同成交额突破300亿元。锚定该目标，洛阳市科技局谋划了七方面重点任务。

围绕“高素质”创新主体倍增，实施“高新技术企业倍增计划”“科技型中小企业春笋计划”，优化“微成长、小升高、高变强”梯次培育体系，运用“线上+线下”多种形式开展高企认定、研发费用加计扣除等政策宣讲，引导更多的科技型企业升级为高新技术企业；高质量推进规上工业企业研发活动全覆盖，加强对高新技术企业、科技型中小企业的支持培育，加快实现营收1亿元以上企业有研发机构、5亿元以上企业有标志性研发成果、10亿元以上企业有创新联合体、100亿元以上企业成为科技领军企业。