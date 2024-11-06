出来玩呀！这个周末，洛阳最高气温升至17℃

刚刚，洛阳气象发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市以多云天气为主，气温缓慢回升。 刚刚，洛阳气象发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市以多云天气为主，气温缓慢回升。 具体预报如下： 今天夜里：多云间晴天。 6日(周四)：多云到阴天，气温0℃～13℃。 7日(周五)：多云转晴天，气温3℃～14℃。 8日(周六)：晴天到多云，气温4℃～16℃。 9日(周日)：多云，气温4℃～17℃。 10日(周一)：多云间阴天，气温5℃～16℃。 11日(周二)：多云间晴天，气温5℃～20℃。 12日(周三)：多云，气温7℃～17℃。⑥