瀍河区、洛龙区部分路口3月12日起开始抓拍

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，交警部门恢复、启用一批交通技术监控设备，现向社会公示监控设备设置地点查处的道路交通违法行为。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，交警部门恢复、启用一批交通技术监控设备，现向社会公示监控设备设置地点查处的道路交通违法行为。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，交警部门恢复、启用一批交通技术监控设备，现向社会公示监控设备设置地点查处的道路交通违法行为。 洛阳市公安局交警支队五大队、七大队在瀍河区、洛龙区分别恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车、不礼让斑马线、违反禁令标志指示、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话等交通违法行为，公示时间为七日(2025年3月5日至2025年3月11日)，2025年3月12日起开始抓拍。 附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为 ⑥