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洛阳华美医疗美容医院升级二级专科 揭牌盛典即将启幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.03.05 15:06
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　　日前，洛阳华美医疗美容医院(以下简称“洛阳华美”)正式通过相关部门审核，成功升级为二级专科整形美容医院。这一重要里程碑标志着该院在专业资质、技术实力及服务水平上迈上了新台阶。

　　据悉，洛阳华美将于3月7日在洛阳市西工区九都路67号(华美大厦)隆重举行二级专科整形美容医院升级盛典暨揭牌仪式，届时将邀请中国整形美容协会副会长徐军、河南省医师协会美容与整形医师分会会长李广帅、河南省医院协会美容与整形分会会长刘林嶓、河南省医学会医学美容与美学分会常委简玉洛、洛阳市医学会医学美学与美容专业委员会主任委员师军涛等业界专家，以及媒体代表共同见证这一重要时刻。

　　作为本地知名的医疗美容机构，洛阳华美多年来始终坚持以技术创新为核心，致力于为求美者提供安全、专业、高品质的医美服务。此次成功升级为二级专科整形美容医院，不仅是对该院医美综合实力的认可，也为其未来发展注入了新的动力。

　　升级盛典暨揭牌仪式现场，洛阳华美将设置多个精彩环节，包括医美专家工作室挂牌、行业规范白皮书发布、医美产品正品联盟建立等。

　　3月1日至31日，洛阳华美还将推出多款医美产品限时特惠活动。此外，3月7日至8日，洛阳华美还特邀知名微整形专家杨定宇教授亲临坐诊，为求美者提供免费面诊服务。更多详情，敬请关注洛阳网微信发布的官方信息，或直接咨询洛阳华美整形医院获取。

 

　　近年来，洛阳华美始终秉持“专业、安全、匠心”的理念，致力于为求美者提供高品质的医美服务。从医疗设备的严格消毒到手术操作的规范流程，从药品来源的全程追溯到术后护理的细致关怀，每一个环节都严格把控，确保求美者的安全与效果。在专业性方面，洛阳华美拥有一支由资深整形专家组成的团队，致力于为求美者提供前沿、个性化的医美方案。

 

　　洛阳华美负责人表示，此次升级是华美医疗发展历程中的重要一步。未来，我们将继续秉持“专业、安全、匠心”的理念，为求美者提供更优质的服务，助力医美行业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 张晓丹)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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