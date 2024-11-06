国家外汇局洛阳市分局：“三点”发力推动汇率风险管理工作开新局

当前，在人民币汇率双向波动加剧的新常态下，涉外企业面临的汇率风险日益突出。为帮助涉外企业提升汇率风险管理能力，国家外汇局洛阳市分局坚持“三点”发力，推动辖区汇率风险管理工作再上新台阶。2025年1月，洛阳市辖区共办理外汇衍生品业务4.08亿美元，达到2024年全年外汇衍生品签约金额的65.36%，套保率60.04%，跃升至全省第一，较去年同期增长59个百分点，为洛阳市全年汇率风险管理工作奠定良好基础。

当前，在人民币汇率双向波动加剧的新常态下，涉外企业面临的汇率风险日益突出。为帮助涉外企业提升汇率风险管理能力，国家外汇局洛阳市分局坚持“三点”发力，推动辖区汇率风险管理工作再上新台阶。2025年1月，洛阳市辖区共办理外汇衍生品业务4.08亿美元，达到2024年全年外汇衍生品签约金额的65.36%，套保率60.04%，跃升至全省第一，较去年同期增长59个百分点，为洛阳市全年汇率风险管理工作奠定良好基础。

积极部署，找准工作切入点。组织召开汇率风险管理工作推进会，明确工作要求和工作目标，及时了解工作中存在的困难和问题，鼓励银行间交流学习可复制、可推广的经验做法。以跨境金融服务平台企业汇率风险管理服务应用场景试点上线为契机，指导银行通过跨境金融服务平台实现衍生品业务受理、签约登记、履约登记，提升银行衍生品签约审核效率，切实提高企业办理汇率避险的便捷度。

持续浸润，抓好宣传发力点。常态化开展汇率风险管理宣传，组织辖内大型国有企业参加全省“国有企业汇率避险专项宣传活动”，为国有企业汇率风险管理提供有益参考。指导银行充分发挥贴近企业的优势，定期开展汇率避险宣讲活动，进一步引导企业树立汇率中性理念。建立常态化、全员化长效服务机制，强化干部职工培训，做到避险知识全员覆盖，通过走访调研、申报统计、核查、业务办理等线上线下相结合，紧抓辖区重点企业，了解企业用汇现状，指导银行根据企业实际情况，开展靶向性汇率风险管理宣传。

优化管理，夯实服务支撑点。指导银行积极进行产品创新，不断丰富产品种类，满足不同企业的个性化汇率避险需求，调动企业汇率避险意愿。按月下发汇率风险管理“三张清单”，鼓励银行深挖“清单”价值，发掘潜在客户，有针对性地开展上门服务，并建立常态化追踪机制，切实提升汇率风险管理服务水平。定期通报汇率风险管理工作情况，对表现突出的银行进行通报表扬，充分调动银行工作积极性，进一步引导银行优化汇率避险服务。(通讯员 雷金鸽 王毅凌)