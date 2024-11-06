老城区：招聘会嵌入“读书角” 多形式筑牢“生命线”

昨日，在老城区2025年春风行动专场招聘会上，工伤预防宣传专区吸引了不少求职者驻足，工作人员通过发放宣传单页、面对面咨询等形式，引导大家树立安全意识和自我保护意识，从源头上预防和减少工伤事故发生。

昨日，在老城区2025年春风行动专场招聘会上，工伤预防宣传专区吸引了不少求职者驻足，工作人员通过发放宣传单页、面对面咨询等形式，引导大家树立安全意识和自我保护意识，从源头上预防和减少工伤事故发生。

本次招聘会共有44家用人单位提供丰富就业岗位，涉及机械加工、商贸服务、交通运输等多个行业领域，吸引了千余名求职者前来参与。结合交通运输、建筑施工等部分风险领域，老城区人社局在活动现场嵌入工伤预防“读书角”，摆放了《劳动能力鉴定、职工工伤与职业病致残等级》《工伤保险典型案例研究》等书籍，方便市民通过借阅形式了解工伤预防法律法规、工伤认定流程等知识，筑牢安全生产防线，保障劳动者合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李雪 文/图）