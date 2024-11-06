洛阳：社区+AI 探寻基层治理新解法

随着DeepSeek、豆包等AI软件的普及应用，人工智能正在越来越多地影响、改变着我们的生活。

社区工作人员上门为老年居民展示AI用法

随着DeepSeek、豆包等AI软件的普及应用，人工智能正在越来越多地影响、改变着我们的生活。

当下，这股AI风也刮进了洛阳社区——为帮助老年人拥抱新技术，一些社区开设“老年AI课堂”，更有不少社区将AI用于社区活动策划、居民矛盾调解等方面，借力破解基层治理难题。

社区借力AI，助力银发一族跨越“数字鸿沟”

近日，涧西区生活新境社区“老年AI课堂”开课。

在课堂上，社区志愿者通过生动有趣的PPT展示和通俗易懂的讲解，向老人们介绍了AI在日常生活中的广泛应用，比如如何用AI软件进行照片美化，如何使用智能语音助手查天气、查菜谱、学养生知识等。

社区相关负责人介绍，“老年AI课堂”的教学内容全部由AI根据社区工作人员的需求描述生成，省时省力，课堂收到预期效果，接下来，活动还将常态化开展。

除了直接教老人们使用AI，还有一些社区以AI技术为灵感源泉，探索丰富社区文化活动。

涧西区洛铜社区就借助AI，和老年居民来了一次有温度的互动。活动以春暖花开为契机，征集辖区居民赏春、踏青、郊游等活动的纸质版老照片，由社区工作人员进行翻拍，随后运用AI技术让照片由静态到动态“活起来”。

“我们那个年代，很少有机会能留下视频资料，这是我第一次在视频中看到年轻时的自己，很惊喜，也很怀念。”参与活动的78岁居民王泽凯说，以前他总认为自己年纪大了，掌握新科技是年轻人的事儿，但通过这次活动，他切身感受到了AI的魅力，决定认真学习、跟上潮流。