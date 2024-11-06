洛阳各县区：打造活力四射的“青”爱之城

初春的洛阳，各县区的旅游景点、街头巷尾的咖啡店、繁华的商业街区，随处可见青年面孔，处处洋溢青春气息。这座千年古都，正以青春姿态焕发新活力。

“情定洛阳 礼乐华章”汉服集体婚礼现场气氛热烈

初春的洛阳，各县区的旅游景点、街头巷尾的咖啡店、繁华的商业街区，随处可见青年面孔，处处洋溢青春气息。这座千年古都，正以青春姿态焕发新活力。

今年，我市各县区两会明确，将在提升青年友好度上再发力。从消费场景优化到创新创业支持，再到安居环境改善，洛阳正以一系列诚意满满的举措，为青年打造一座有温度、有活力、有未来的城市。

消费升级 打造青年喜爱的活力之城

涧西区围绕青年消费需求，大力实施特色商业街区建设，推动广州市场、牡丹广场地下商业中心焕发新活力。洛龙区将塑造更具品质的城市调性，在牡丹文化节前开街运营广利街青年友好街区，二郎庙特色商业街区也将在三季度完成改造。

老城区将聚焦“Z世代”群体，发展智能消费、情绪消费等新型消费，同时高度重视消费场景打造，利用洛邑古城等辖区文旅资源优势，为青年提供汉服婚礼、传统戏曲演艺等沉浸式体验。孟津区将壮大研学旅行、沉浸演艺、高端民宿等新业态，加快建设青年部落文化交流基地、月牙湾民宿等项目，为青年提供能打卡体验的消费场景。