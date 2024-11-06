推进生态环境保护 今年洛阳各县区这样做

生态环境保护事关民生福祉，事关高质量发展。在日前举行的洛阳各县区两会上，各地立足自身实际，将从节能降碳、河渠治理、筑牢黄河生态屏障、开发新型能源等方面发力，全面提升生态环境质量，助力新时代美丽洛阳建设。

生态环境保护事关民生福祉，事关高质量发展。在日前举行的洛阳各县区两会上，各地立足自身实际，将从节能降碳、河渠治理、筑牢黄河生态屏障、开发新型能源等方面发力，全面提升生态环境质量，助力新时代美丽洛阳建设。 在新安经济技术开发区，一企业利用屋顶等资源铺设光伏板

洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 江娟娟 摄 生态环境保护事关民生福祉，事关高质量发展。在日前举行的各县区两会上，各地立足自身实际，提出将从节能降碳、河渠治理、筑牢黄河生态屏障、开发新型能源等方面发力，全面提升生态环境质量，助力新时代美丽洛阳建设。 实施节能降碳行动，加快绿色转型。偃师区将加快产业、能源、交通运输结构调整，推动重点领域节能增效，促进生产生活方式绿色转型。宜阳县将实施节能降碳改造项目，推进煤矿、化工、建材等重点行业绿色化改造全覆盖，加快实现矿山“增绿”、生态“增效”。瀍河区也将推广节能低碳和清洁生产技术装备，培育一批绿色低碳企业。 深入推进河渠治理、雨污水管道排查整治等工作，打好污染防治攻坚战。涧西区将统筹推进雨污分流改造、河渠清洁、排污口排查整治。西工区将加大河渠“清四乱”力度，扎实做好雨污分流管网提升改造工作。老城区将持续开展中州渠、铁路防洪渠等河渠入河排污口溯源整治。洛龙区将深入实施河(湖)渠水生态环境综合整治。栾川县将实施G344沿线小河治理、龙君河生态治理等项目，并积极推进水环境综合治理与绿色生态产业融合发展EOD项目。 持续筑牢黄河生态屏障。孟津区将抓好600亩沿黄荒山绿化和国储林建设，加快建设黄河险工除险加固、中州渠防洪排涝、西部山区引黄提灌、智慧河湖提升改造等项目。新安县将常态化推进黄河沿岸生态修复，并加快推进“净水入黄河”“提黄改造”工程。嵩县将接续实施秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复工程，完成造林2.7万亩，实施森林抚育12.8万亩。洛宁县将强化故县水库饮用水水源地保护区综合整治，新增治理水土流失面积30平方公里以上。 新型能源能有效减少生态污染，抢抓新型能源风口也成为多地推进生态环境保护的着力点。伊川县将着眼“风、光、储、氢”绿色经济一体化发展，力争开发区源网荷储项目上半年开工建设，餐厨垃圾资源化利用项目年底前竣工投用，并统筹推进县域微风风电资源开发利用。嵩县将做大风电及储能产业，确保抽水蓄能电站项目累计完成投资5.7亿元、中节能九皋风电场3月底前竣工，力争前河公司源网荷储一体化项目3月底前竣工投产，并推动开发区储能装备制造产业园项目年底前落地。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图)