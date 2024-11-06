洛阳多措并举，应对降雪给群众带来的不便

昨日，我市迎来中到大雪，给人们的生产和生活带来一定影响。

昨日，我市迎来中到大雪，给人们的生产和生活带来一定影响。 嵩县公路部门机械除雪 昨日，我市迎来中到大雪，给人们的生产和生活带来一定影响。 迎寒风、除积雪，我市多个部门出动“清雪大军”，迅速开启清雪模式，全力保障市民出行安全。 我市迎来中到大雪 嵩县降雪量最大 市气象台发布天气实况，1日夜里到2日，我市普降中到大雨，3日凌晨至白天我市转为中到大雪。 1日20时至3日17时国家观测站降水量(毫米)为：嵩县53.7、伊川48.2、汝阳45.3、偃师42.7、栾川42.7、宜阳39.7、孟津38.7、市区37、新安36.9、洛宁30.5。 3日0时至3日17时国家观测站降雪量(毫米)为：嵩县12、宜阳9.3、新安8.8、洛宁8.2、汝阳8.2、栾川8、孟津7.3、伊川6.4、市区4.5、偃师3.9。 3日14时国家观测站积雪深度(厘米)为：嵩县7、新安7、宜阳7、洛宁6、汝阳6、栾川4、孟津4。 市气象台据最新的气象资料分析，本周多短波槽活动，云系较多。预计今天(4日)：多云，东北风2级～3级，气温-3℃～5℃；明天(5日)：多云，偏北风2级～3级，气温-2℃～11℃。 应对雨雪天气 做好安全防范 昨日，市安防委办公室发布提示，部署本轮雨雪寒潮天气防范应对工作。 市安防委办公室有关负责人表示，雨雪天气易造成能见度降低、道路湿滑结冰，给群众生产生活带来不利影响。相关部门针对高速公路、国省干道、县乡道路、立交桥、下穿隧道、长下坡等易结冰易发生事故路段，加强重点时段监控巡逻、交通疏导，做好除冰除雪准备；突出涉山涉水旅游景区的安全管控，必要时果断关闭景区，让游客撤离疏散；突出对施工工地、养老院、敬老院、校舍等重点部位的隐患排查整治，及时转移人员并妥善安置，避免意外发生。 [3] 下一页 尾页 [1] [2]