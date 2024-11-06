谁说赏牡丹只能在白天？夜赏牡丹照样能让人嗨起来！今年牡丹文化节，玩新“花”样，中国国花园等牡丹观赏园将推出夜赏牡丹、沉浸式演艺、文创集市等特色场景，进一步提升赏花旅游的体验，以拉动文旅消费。

谁说赏牡丹只能在白天？夜赏牡丹照样能让人嗨起来！今年牡丹文化节，玩新“花”样，中国国花园等牡丹观赏园将推出夜赏牡丹、沉浸式演艺、文创集市等特色场景，进一步提升赏花旅游的体验，以拉动文旅消费。

人间最美四月天，总领群芳是牡丹。每逢四月，花如海、春正浓，洛阳牡丹热度居高不下，古都文化圈粉吸睛，把洛阳捧成赏花旅游目的地，吸引世界各地游客纷至沓来，上演“花开花落二十日，一城之人皆若狂”的狂欢盛宴，形成“一朵花”带火“一座城”的文旅消费潮。

流量时代，场景为王。谁能打造有吸引力的场景，谁就能解锁“流量密码”，赢得流量红利。当前，场景引流成为拉动消费主要手段，只有运用新文旅理念，进一步丰富场景、有效引流，洛阳才能把牡丹文化节40多年攒下的“泼天流量”，转化成现实中的“泼天富贵”，这是我们打好“牡丹文化”这张王牌的胜负手。

白天赏花是风雅，晚上游园是“疯玩”！今年牡丹花开时节，我市积极探索举办夜赏牡丹特色活动，各大牡丹园将设置灯光、植入演艺、大兴夜市，营造出一种令年轻人“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景，不少网友表示，白天赏花和夜赏牡丹“不做选择，一个都不能少”。古有白居易“夜惜衰红把火看”、李商隐“更持红烛赏残花”，今有洛阳夜赏牡丹。不难想象，在万千灯火的装点下，牡丹花海、古建遗风，在光影中栩栩如生，带来一场穿越之旅，踩在年轻人的“爽点”上，有望把赏花从打卡两小时，升级成夜间消费狂欢。

芳华易老，流量易逝，只有那些经典的场景才真正令人难忘。解锁夜赏牡丹的“流量密码”，各牡丹园要瞄准年轻人，放开手脚大胆创新，努力打造各具特色的体验场景，让更多年轻人成为“夜赏牡丹”玩家，携手书写“一朵花”激活“一座城”的新传奇。(洛平)