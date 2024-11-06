洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

解锁夜赏牡丹的“流量密码”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.03.04 08:34
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　谁说赏牡丹只能在白天？夜赏牡丹照样能让人嗨起来！今年牡丹文化节，玩新“花”样，中国国花园等牡丹观赏园将推出夜赏牡丹、沉浸式演艺、文创集市等特色场景，进一步提升赏花旅游的体验，以拉动文旅消费。

　　人间最美四月天，总领群芳是牡丹。每逢四月，花如海、春正浓，洛阳牡丹热度居高不下，古都文化圈粉吸睛，把洛阳捧成赏花旅游目的地，吸引世界各地游客纷至沓来，上演“花开花落二十日，一城之人皆若狂”的狂欢盛宴，形成“一朵花”带火“一座城”的文旅消费潮。

　　流量时代，场景为王。谁能打造有吸引力的场景，谁就能解锁“流量密码”，赢得流量红利。当前，场景引流成为拉动消费主要手段，只有运用新文旅理念，进一步丰富场景、有效引流，洛阳才能把牡丹文化节40多年攒下的“泼天流量”，转化成现实中的“泼天富贵”，这是我们打好“牡丹文化”这张王牌的胜负手。

　　白天赏花是风雅，晚上游园是“疯玩”！今年牡丹花开时节，我市积极探索举办夜赏牡丹特色活动，各大牡丹园将设置灯光、植入演艺、大兴夜市，营造出一种令年轻人“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景，不少网友表示，白天赏花和夜赏牡丹“不做选择，一个都不能少”。古有白居易“夜惜衰红把火看”、李商隐“更持红烛赏残花”，今有洛阳夜赏牡丹。不难想象，在万千灯火的装点下，牡丹花海、古建遗风，在光影中栩栩如生，带来一场穿越之旅，踩在年轻人的“爽点”上，有望把赏花从打卡两小时，升级成夜间消费狂欢。

　　芳华易老，流量易逝，只有那些经典的场景才真正令人难忘。解锁夜赏牡丹的“流量密码”，各牡丹园要瞄准年轻人，放开手脚大胆创新，努力打造各具特色的体验场景，让更多年轻人成为“夜赏牡丹”玩家，携手书写“一朵花”激活“一座城”的新传奇。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
        新安县的李女士突然“手舞足蹈”不受控制，医生将她近一年的生活习惯问了一遍，结合相关医学检查，最终查明...
  • ·哪些人群需要定期做鼻咽检查？
  • ·轻度脂肪肝如何逆转？
  • ·洛阳市第一人民医院招募感染后咳嗽受试者
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专项会议研究隋唐洛阳城...
  • 洛阳市公益性公墓、洛阳殡仪馆新...
  • 洛阳城市阳台东南商住地块开工 将...
  • 5条洛阳城际公交发车时间调整
  • 社区食堂“近”享美好“食”光【...
  • 去年，洛阳改造老旧小区188个、加...
  • 春雪映春花【组图】
  • 王力重工：掘金“一带一路”市场 ...
  • 事关家用汽车！洛阳发布消费提醒
  • 凯迈机电：研发新品拓市场【组图】
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    隋唐城遗址梅园赏雪景

    舞龙

    洛阳春雪

    自嗨
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605