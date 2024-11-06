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拼抢“开门红”！洛阳铝加工交出亮眼成绩单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.04 08:32
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　　日前，记者从中铝河南洛阳铝加工有限公司(简称洛阳铝加工)获悉，企业今年1月商品材产量同比提升8%，多项核心指标创历史新高，为夺取“开门红”奠定坚实基础。

　　谋篇布局抢先机，高效生产稳根基。按照2025年“起步即冲刺”的任务要求，洛阳铝加工科学制定全年生产经营目标，统筹生产组织、设备保障、质量管控全流程。

　　企业相关负责人介绍，春节期间，生产系统全员坚守岗位，通过优化排产计划、加强上下游工序衔接，实现热轧、冷轧、精整等关键环节无缝衔接。其中，冷轧工序以单月超295吨(超2024年最优值11.7%)的产量刷新历史最佳表现，精整工序更以高效协同创下月度产量新高。

　　科技创新提效能，智造升级破瓶颈。围绕高端铝材市场需求，洛阳铝加工以技术创新驱动生产攻坚，其中1系镜面铝表面质量攻关取得突破，产品光洁度达国际先进水平，获客户批量订单。

　　与此同时，生产系统实施“设备全生命周期管理”，主设备运转率达82.34%，较2024年均值提升2.4%，为高负荷生产提供坚实保障。数字化技术的深度应用更让生产管理实现“可视化”，实时监控系统助力故障响应速度大幅提升。

　　作为洛阳铝基新材料产业链的龙头企业，近年来，洛阳铝加工加力优化产品结构和关键技术突破，已具备汽车板、航空航天铝材等高附加值产品生产能力。

　　洛阳铝加工相关负责人表示，今年，企业将以“新中铝”建设为契机，坚持极致经营理念，深化数字化转型和绿色低碳转型，持续提升核心竞争力，力争全年产值取得新突破，为洛阳加快构建现代化产业体系、实现经济“开门红”贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 范官玉)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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