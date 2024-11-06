伊滨区：科技赋能 养虾蹚出致富路

日前，在位于伊滨区寇店镇的农禾源智慧生态养虾示范基地标苗棚内，200万尾南美白对虾幼苗正经历一场“迁徙”——技术工人们穿梭于育苗池间，通过精准分苗将虾苗转移至养殖棚。

日前，在位于伊滨区寇店镇的农禾源智慧生态养虾示范基地标苗棚内，200万尾南美白对虾幼苗正经历一场“迁徙”——技术工人们穿梭于育苗池间，通过精准分苗将虾苗转移至养殖棚。 日前，在位于伊滨区寇店镇的农禾源智慧生态养虾示范基地标苗棚内，200万尾南美白对虾幼苗正经历一场“迁徙”——技术工人们穿梭于育苗池间，通过精准分苗将虾苗转移至养殖棚。 “预计4月底就能上市销售了。”农禾源基地负责人王风雷喜上眉梢。 农业科技是内陆养虾的“魔法棒”。2023年6月，农禾源基地落户洛阳现代农业科技示范园区，便以“生物培育海水技术”为核心，将井水调配成适宜白对虾生长的“海水”。 “除了人造海水，成功养殖背后还离不开智慧养殖系统。”王风雷介绍，通过智能控温系统、藻种培养及水质实时监测，基地实现了四季恒温养殖，探索出“母棚育苗—子棚分养—多级优化”的科学养殖体系，虾苗存活率显著提升。 记者在分苗现场看到，技术人员再次确认养殖棚的盐度、水温、pH值等指标无误后，根据分工将虾苗迅速转移至泡沫箱中避光运输，全程仅耗时30分钟，最大限度减少应激反应。“精细化、标准化的管理模式，使养殖周期缩短至120天左右，亩产在1万公斤左右。”技术人员说。 将虾苗转移至养殖棚 南美白对虾养殖成效如何？截至目前，农禾源基地累计销售鲜虾3.25万公斤，销售额达172.8万元，并通过“基地直供+社区团购+商超合作”模式，覆盖郑州、西安等地市场。王风雷透露，未来计划建立深加工产业链，开发虾青素保健品、即食虾品等产品，进一步提升附加值。 不止于此。持续开展养殖端创新，农禾源基地更以“农文旅”融合拓展产业边界，今年计划新建4个养殖棚，打造钓虾体验基地，将传统水产养殖与休闲旅游相结合，打造钓虾、品虾、体验“稻花香里说丰年”田园乐趣等沉浸式农文旅新业态。 “我们希望通过规模化养殖带动群众参与，未来计划扩展至20个养殖棚，实现年产量突破50万公斤，打造豫西地区最大的智慧水产园区，推动洛阳产南美白对虾‘游’得更深、更远。”农禾源基地负责人信心满满。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 杨芳芳 文/图）