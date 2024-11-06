去年，洛阳改造老旧小区188个、加装电梯196部

老旧小区里，电梯加装按下“加速键”，居民幸福生活实现“一键直达”；邻里中心内，便民服务、技能培训、养老托幼等功能不断完善，优质公共服务来到百姓家门口；交通路口处，“微改造”直击堵点，取得了以“小切口撬动大民生”的惠民成效……

开栏语

老旧小区里，电梯加装按下“加速键”，居民幸福生活实现“一键直达”；邻里中心内，便民服务、技能培训、养老托幼等功能不断完善，优质公共服务来到百姓家门口；交通路口处，“微改造”直击堵点，取得了以“小切口撬动大民生”的惠民成效……

推动城市提质，能够更好地聚合优质资源、促进城市经济高质量发展。自即日起，本网开设《数说洛阳城市提质》栏目，深入贯彻全市城市工作会议精神，聚焦老旧小区改造、邻里中心建设、供水水质提升、未迁建高中改造等重点，以“小切口”切入，讲述数据背后的城市提质故事，进一步凝聚共识，推动城市提质取得更大成效，不断提升洛阳城市能级。

【数说洛阳城市提质】

截至目前

全市已实施老旧小区改造项目2659个

惠及居民32.66万户

推动既有住宅加装电梯609部

老旧小区改造成效显著，改造经验在全国推广——

先后有3条改造措施入选住建部老旧小区改造可复制政策机制清单

7个项目入选中国城市更新老旧小区改造类优秀案例

5个项目入选住建部老旧小区改造工作联系点

“整理旧相册时发现，咱们小区这几年真是焕然一新！”近日清晨，在西工区健康西路社区邻里中心里，几位晨练归来的老街坊围坐在一起，细数着小区这几年发生的变化，字里行间洋溢着幸福。

老旧小区改造，既是群众家门口的“关键小事”，也是提升城市功能品质的“民生大事”。2024年，全市188个老旧小区3.73万户完成改造，加装电梯196部。西工区、新安县、宜阳县、汝阳县、栾川县全面完成2000年前建成的老旧小区改造任务，全市改造任务大头落地。

“近年来，我市把老旧小区改造作为推动城市提质的重要抓手，探索出‘院中无院、家外有家’、‘需’实结合、市场运作的改造模式，真正实现了‘改’出新面貌、‘造’出幸福感。”市住建局相关负责人表示。

洛龙区龙兴小区积极引入社会资本，不仅实现52部电梯免费加装，还在屋顶安装太阳能光伏系统，通过光伏发电满足小区电力需求，并利用“余电上网”产生后期运营收益。

西工区健康西路社区邻里中心坚持问需于民，引入邻里食堂、城市书房、健康养护、儿童托管、文体娱乐等特色服务，并按照50%公益、30%普惠、20%微利的“532”模式，实现可持续运营。

偃师区泰和小区充分利用腾退空间，新建篮球场1个，增加小区健身活动广场2处，施划停车位44个，新增非机动停车棚6处，居民生活品质得到了显著提升。

“今年，将继续聚焦群众‘急难愁盼’，推行‘必改项+自选项’模式，计划完成110个老旧小区改造任务，年底前全市2000年前建成的老旧小区基本完成改造，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。”市住建局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 姚献武 杨青）