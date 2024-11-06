填补国内空白！ “洛阳创新”助力钢铁行业绿色转型

记者日前从洛阳科丰新材料股份有限公司获悉，该企业自主研发的ESP(高拉速薄板坯连铸)耐候钢保护渣成功通过中国船级社(CCS)工厂认证，标志着国产高端连铸保护渣实现重大技术突破，为钢铁行业高质量发展注入新动能。

记者日前从洛阳科丰新材料股份有限公司获悉，该企业自主研发的ESP(高拉速薄板坯连铸)耐候钢保护渣成功通过中国船级社(CCS)工厂认证，标志着国产高端连铸保护渣实现重大技术突破，为钢铁行业高质量发展注入新动能。

作为连铸工艺的核心辅助材料，保护渣直接影响钢水凝固质量及铸坯表面缺陷率。洛阳科丰相关负责人坦言，随着钢铁行业节能减排要求的深化，因节能、低碳等优势突出，以ESP为代表的短流程炼钢技术，成为行业升级主流方向，高端保护渣需求激增。

“我们针对ESP生产线的严苛需求，历时多年攻克多项核心技术，打破技术壁垒，引领行业升级。”洛阳科丰相关负责人介绍，就拿此次取得突破的河北太行钢铁6米/秒超ESP生产线来说，科丰耐候钢保护渣的流动性、结晶速率等关键指标全面优于进口产品，有效解决铸坯表面纵裂纹、皮下气泡等问题，成材率大幅提升。

此次通过CCS认证，还标志着洛阳科丰耐候钢保护渣达到国际船舶用钢标准，填补了国内空白，为我国高端船舶制造提供关键材料支撑。

作为国内连铸保护渣龙头企业，洛阳科丰始终聚焦“高端化、智能化、绿色化”战略，成立连铸保护渣工程技术中心，攻关下一代超低碳、功能化保护渣；推出“全流程连铸护航方案”，通过数字孪生技术实时优化保护渣配比，在助力企业降本增效的同时，加速国产替代进程。

“我们凭借90%的市场覆盖率和45%的行业占有率，已构建起技术领先、品种齐全的产品矩阵。”洛阳科丰相关负责人表示，将以此次认证为契机，持续突破“卡脖子”技术，为促进我国钢铁行业绿色转型和提升钢铁产业链安全性提供更多“洛阳智慧”“洛阳方案”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)

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耐候钢，是一种耐大气腐蚀的钢，具有优异的抗锈性能，常被用于建筑、桥梁等领域。 (学锋)