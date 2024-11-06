洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

填补国内空白！ “洛阳创新”助力钢铁行业绿色转型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.04 08:24
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　记者日前从洛阳科丰新材料股份有限公司获悉，该企业自主研发的ESP(高拉速薄板坯连铸)耐候钢保护渣成功通过中国船级社(CCS)工厂认证，标志着国产高端连铸保护渣实现重大技术突破，为钢铁行业高质量发展注入新动能。

　　作为连铸工艺的核心辅助材料，保护渣直接影响钢水凝固质量及铸坯表面缺陷率。洛阳科丰相关负责人坦言，随着钢铁行业节能减排要求的深化，因节能、低碳等优势突出，以ESP为代表的短流程炼钢技术，成为行业升级主流方向，高端保护渣需求激增。

　　“我们针对ESP生产线的严苛需求，历时多年攻克多项核心技术，打破技术壁垒，引领行业升级。”洛阳科丰相关负责人介绍，就拿此次取得突破的河北太行钢铁6米/秒超ESP生产线来说，科丰耐候钢保护渣的流动性、结晶速率等关键指标全面优于进口产品，有效解决铸坯表面纵裂纹、皮下气泡等问题，成材率大幅提升。

　　此次通过CCS认证，还标志着洛阳科丰耐候钢保护渣达到国际船舶用钢标准，填补了国内空白，为我国高端船舶制造提供关键材料支撑。

　　作为国内连铸保护渣龙头企业，洛阳科丰始终聚焦“高端化、智能化、绿色化”战略，成立连铸保护渣工程技术中心，攻关下一代超低碳、功能化保护渣；推出“全流程连铸护航方案”，通过数字孪生技术实时优化保护渣配比，在助力企业降本增效的同时，加速国产替代进程。

　　“我们凭借90%的市场覆盖率和45%的行业占有率，已构建起技术领先、品种齐全的产品矩阵。”洛阳科丰相关负责人表示，将以此次认证为契机，持续突破“卡脖子”技术，为促进我国钢铁行业绿色转型和提升钢铁产业链安全性提供更多“洛阳智慧”“洛阳方案”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)

　　相关链接

　　耐候钢，是一种耐大气腐蚀的钢，具有优异的抗锈性能，常被用于建筑、桥梁等领域。 (学锋)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
        新安县的李女士突然“手舞足蹈”不受控制，医生将她近一年的生活习惯问了一遍，结合相关医学检查，最终查明...
  • ·哪些人群需要定期做鼻咽检查？
  • ·轻度脂肪肝如何逆转？
  • ·洛阳市第一人民医院招募感染后咳嗽受试者
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专项会议研究隋唐洛阳城...
  • 洛阳市公益性公墓、洛阳殡仪馆新...
  • 洛阳城市阳台东南商住地块开工 将...
  • 5条洛阳城际公交发车时间调整
  • 社区食堂“近”享美好“食”光【...
  • 去年，洛阳改造老旧小区188个、加...
  • 春雪映春花【组图】
  • 王力重工：掘金“一带一路”市场 ...
  • 事关家用汽车！洛阳发布消费提醒
  • 凯迈机电：研发新品拓市场【组图】
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    隋唐城遗址梅园赏雪景

    舞龙

    洛阳春雪

    自嗨
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605