洛阳举办迎“三八”亲子阅读活动

2日下午，我市在新华书店举办“书香映芳华 亲子共阅情”迎“三八”亲子阅读活动。
2日下午，我市在新华书店举办“书香映芳华 亲子共阅情”迎“三八”亲子阅读活动。
2日下午，我市在新华书店举办“书香映芳华 亲子共阅情”迎“三八”亲子阅读活动。
《春光颂歌：向每一位女性致敬》《岳母刺字》《向妈妈告白》……活动现场，亲子家庭在舞台上积极分享，大胆展示，赢得阵阵掌声。
本次活动由市妇联指导，不仅为妇女节增添了浓浓书香，还增进了亲子情感，营造了良好的家风家训氛围。市妇联相关负责人表示，将继续发挥“联”字优势，开展更多契合家庭需求、满足孩子需要的亲子活动。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 尚海利 杨珂 摄）
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