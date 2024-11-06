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市委召开专项会议研究隋唐洛阳城宫城区交通组织优化工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.03 19:57
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市委召开专项会议研究
隋唐洛阳城宫城区片区交通组织优化工作
江凌主持

　　3日，市委召开专项会议，研究隋唐洛阳城宫城区片区交通组织优化工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议听取了隋唐洛阳城宫城区片区交通组织优化方案汇报。会议指出，隋唐洛阳城是洛阳最具价值的古都资源。市委市政府明确提出要加快推进隋唐洛阳城国家遗址公园建设，恢复古都历史中轴线，更好保护传承城市文脉，展现盛世隋唐气象。要强化思想共识，深刻认识优化交通组织对隋唐洛阳城遗址保护展示利用工作的重要意义，既看到现状路网对宫城区完整性的分割影响，又看到日常通勤与文旅需求叠加带来的通行压力，认真梳理存在问题，分期分批实施改造，有效保护展示宫城区中轴线完整性，为提升洛阳古都辨识度、发展沉浸式文旅产业提供有力保障。

　　会议强调，要强化系统思维，站位洛北板块大格局谋划宫城区片区交通组织优化工作，把展示宫城区完整性、重塑古都风貌摆在核心位置，统筹旅游功能和交通功能、过境交通需求和区域疏解需求、外围骨干路网和内部文旅路网、近期方案和长远谋划，细化重要东西向道路下穿宫城区实施方案，深化南北向交通分流工作研究，科学安排各项目实施时间，有序做好核心区交通疏解，让洛北板块及宫城区路网更加高效便捷通畅。

　　王军、潘开名、任丽君、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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