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防范应对雨雪寒潮天气 洛阳市安防委办公室发布提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.03 19:57
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　　3月3日，洛阳市安防委办公室组织召开调度会，对本轮雨雪寒潮天气防范应对工作进行再部署。

　　洛阳市安防委办公室提醒，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，本轮降水相态复杂、降温剧烈。各相关部门要密切关注天气，科学组织会商研判，及时发布预警信息、避险提示，重点做好高空作业、户外广告、能源保供、电力输送、设施农业等领域风险防范。

　　洛阳市安防委办公室有关负责人表示，雨雪天气易造成能见度降低、道路湿滑结冰，对群众生产生活带来不利影响。有关部门将针对高速公路、国省干道、县乡道路、立交桥、下穿隧道、长下坡等易结冰易发生事故路段，加强重点时段监控巡逻、交通疏导，做好除冰除雪准备；突出涉山涉水旅游景区的安全管控，必要时果断关闭景区，撤离疏散游客；突出对施工工地、养老院、敬老院、校舍等重点部位的隐患排查整治，及时转移人员并妥善安置，严防意外发生。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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