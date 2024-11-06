5条洛阳城际公交发车时间调整

3日，洛报融媒记者从孟津汽车站获悉，受雨雪天气影响，该站吉利分公司发往洛阳的5条城际公交发车时间调整。 3日，洛报融媒记者从孟津汽车站获悉，受雨雪天气影响，该站吉利分公司发往洛阳的5条城际公交发车时间调整。 1.998路、996路：末班车时间改为下午18：00； 2.366路、367路：末班车改为17：00从洛阳站发车 3.337路：末班车期间调整为17：30，通勤班车正常发车。 3月4日，所有班次首班时间为早上7：00，如有需要可拨打0379—66925580进行咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）