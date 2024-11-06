驾车需谨慎！洛阳雨雪渐止 部分地区有雾

据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多。

据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多。 刚刚，洛阳气象发布最新消息，1日夜里到2日我市普降中到大雨，3日凌晨至白天我市转为中到大雪。1日20时至3日17时国家观测站降水量(毫米)为：嵩县53.7毫米、伊川48.2毫米、汝阳45.3毫米、偃师42.7毫米、栾川42.7毫米、宜阳39.7毫米、孟津38.7毫米、市区37毫米、新安36.9毫米、洛宁30.5毫米。 3日00时至3日17时国家观测站降雪量(毫米)为：嵩县12毫米、宜阳9.3毫米、新安8.8毫米、洛宁8.2毫米、汝阳8.2毫米、栾川8毫米、孟津7.3毫米、伊川6.4毫米、市区4.5毫米、偃师3.9毫米。 3日14时国家观测站积雪深度(厘米)为：嵩县7毫米、新安7毫米、宜阳7毫米、洛宁6毫米、汝阳6毫米、栾川4毫米、孟津4毫米。 据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多。 具体预报 今天夜里：阴天转多云，部分地区有雾。 4日(周二)：多云，气温-3℃～5℃。 5日(周三)：多云，气温-2℃～11℃。 6日(周四)：多云到阴天，气温1℃～12℃。 7日(周五)：多云到晴天，气温2℃～13℃。 8日(周六)：晴天间多云，气温2℃～18℃。 9日(周日)：多云，气温3℃～18℃。 10日(周一)：多云到阴天，气温5℃～15℃。⑥