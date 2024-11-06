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驾车需谨慎！洛阳雨雪渐止 部分地区有雾
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.03 18:38
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　　刚刚，洛阳气象发布最新消息，1日夜里到2日我市普降中到大雨，3日凌晨至白天我市转为中到大雪。1日20时至3日17时国家观测站降水量(毫米)为：嵩县53.7毫米、伊川48.2毫米、汝阳45.3毫米、偃师42.7毫米、栾川42.7毫米、宜阳39.7毫米、孟津38.7毫米、市区37毫米、新安36.9毫米、洛宁30.5毫米。

　　3日00时至3日17时国家观测站降雪量(毫米)为：嵩县12毫米、宜阳9.3毫米、新安8.8毫米、洛宁8.2毫米、汝阳8.2毫米、栾川8毫米、孟津7.3毫米、伊川6.4毫米、市区4.5毫米、偃师3.9毫米。

　　3日14时国家观测站积雪深度(厘米)为：嵩县7毫米、新安7毫米、宜阳7毫米、洛宁6毫米、汝阳6毫米、栾川4毫米、孟津4毫米。

　　据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多。

　　具体预报

　　今天夜里：阴天转多云，部分地区有雾。

　　4日(周二)：多云，气温-3℃～5℃。

　　5日(周三)：多云，气温-2℃～11℃。

　　6日(周四)：多云到阴天，气温1℃～12℃。

　　7日(周五)：多云到晴天，气温2℃～13℃。

　　8日(周六)：晴天间多云，气温2℃～18℃。

　　9日(周日)：多云，气温3℃～18℃。

　　10日(周一)：多云到阴天，气温5℃～15℃。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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