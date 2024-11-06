洛阳城市阳台东南商住地块开工 将建设第四代住宅

3日，洛阳城市阳台东南商住地块开工。 效果图 3日，洛阳城市阳台东南商住地块开工。该地块占地约57亩，总建筑面积12.1万平方米，容积率为2.5。其中，10栋高层住宅面积8.5万平方米，沿街商业面积0.9万平方米，地下车库面积约2.7万平方米。未来，这里将按照第四代住宅标准建设，成为洛河北岸一道靓丽的风景线。 效果图 随着房地产市场需求发生变化，高品质住宅的开发建设成为房地产行业高质量发展的重要方向，而第四代住宅是当前高品质住宅主要发展方向之一。第四代住宅通常是指集“空中园林”“垂直绿化”等于一体的住宅，也被称为庭院房、立体园林生态住房或城市森林花园建筑。与传统住宅相比，第四代住宅大幅提升了住宅的质量和居住体验。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 实习生 施亦格 文/图 通讯员 刘永喜）