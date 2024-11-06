因降雪，洛阳境内部分高速禁止车辆上站

3日17时，记者从洛阳高速交警支队获悉，因降雪，洛阳境内部分高速通行受影响。 3日17时，记者从洛阳高速交警支队获悉，因降雪，洛阳境内部分高速通行受影响。 1.禁止所有车辆上站路段：栾卢高速洛阳段鸡冠洞站、伊河源站、天河大峡谷站；洛栾高速嵩县站至老君山站；郑栾高速木札岭站、白云山站、龙峪湾站；渑淅高速洛宁东站、洛宁北站。 2.禁止九(含)以上车辆上站、禁止货车上站路段：洛栾高速洛龙站至陆浑站。 3.禁止九座(含九座)以上车辆上站：洛卢高速全线、新伊高速全线 4.所有高速站口禁止危险品车辆上站。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高鲲鹏 文/图）