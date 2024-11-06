洛阳市民快来参与吧！食品安全“你点我检”开始了

今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，作为2025年洛阳市重点民生实事之一，今年该局将开展4轮食品安全“你点我检”专项抽检活动，加强食品安全监管，努力营造放心、安全的食品消费环境，保障群众舌尖上的安全。
今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，作为2025年洛阳市重点民生实事之一，今年该局将开展4轮食品安全“你点我检”专项抽检活动，加强食品安全监管，努力营造放心、安全的食品消费环境，保障群众舌尖上的安全。
今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，作为2025年洛阳市重点民生实事之一，今年该局将开展4轮食品安全“你点我检”专项抽检活动，加强食品安全监管，努力营造放心、安全的食品消费环境，保障群众舌尖上的安全。
据悉，专项抽检活动将以公开征集的方式，确定群众关注的食品品种、检验项目、抽样场所、抽样环节等信息，洛阳市市场监管局根据征集意见结果，按照法定程序开展监督抽检，并及时向社会公布结果，回应群众关切。
目前“你点我检”正在征集意见阶段，广大市民可通过扫描国家市场监管总局“你点我检”专用二维码参与。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 邱旭 文/图)
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