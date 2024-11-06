积极应对雨雪天气！洛阳城管部门近千人严阵以待

3月3日，洛城春雪飞舞。为应对此次雨雪天气，洛阳城管部门提前预置除雪设备及车辆等随时待命，全力确保道路通畅、市民安全出行。
3月3日，洛城春雪飞舞。为应对此次雨雪天气，洛阳城管部门提前预置除雪设备及车辆等随时待命，全力确保道路通畅、市民安全出行。
3月3日，洛城春雪飞舞。为应对此次雨雪天气，洛阳城管部门提前预置除雪设备及车辆等随时待命，全力确保道路通畅、市民安全出行。
“我们密切关注天气变化，已安排专人加强桥梁巡查，一旦发现桥面结冰或积雪迹象，将及时实施撒布融雪剂作业，确保桥面、隧道等通行正常。”市政设施事务中心有关工作人员介绍，该中心组织了5支除雪队伍约200余人，预置了10台除雪车(装备10台融雪剂撒布机、10台除雪铲)以及18台小型扫雪机，储备了600余吨融雪剂。
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