事关家用汽车！洛阳发布消费提醒

今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，针对近年受理的家用汽车类消费纠纷，该中心发布“3·15国际消费者权益日”专题消费提醒。

今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，针对近年受理的家用汽车类消费纠纷，该中心发布“3·15国际消费者权益日”专题消费提醒。

选择正规汽车经销商购车。建议选择市场口碑好、技术成熟、售后服务网点多、信誉好、规模大、资质齐全、有授权的销售企业，确保售后服务稳定可靠。不要轻信一些代购商的广告宣传，尤其要警惕一些代购商的报价低于4S店，甚至低于网上指导价的情况。不要轻易被销售人员诱导而冲动消费。多平台、多路径货比三家，最好前往实体店咨询了解，充分试驾体验后再做决定。

签订详细的书面合同。不要轻信销售人员的口头介绍与承诺，必要时将可能存在争议的事项及时以书面方式在购车合同中注明，充分了解合同内容及细则，区分“定金”和“订金”，并将车辆价格、车辆型号、车身颜色、交车时间等在合同中明确清楚。消费者签订购车合同，应增加可能涉及维权的条款。若发现合同内有免除经营者责任或排除消费者权利的格式条款，一定要提出异议，以免日后产生纠纷。

提车时检查车辆要仔细。核对购车发票、合格证、机动车登记证书、车辆一致性证书、“三包”证明、车辆使用手册、汽车保养手册、新车交付确认表等资料齐全，同时对车辆外观、车架号、车况、配置、车辆证件等进行检查验收，验收无误并待随车凭证和文件交付齐全后，再签字确认，降低遇到瑕疵或问题车的概率，比如出厂就存在外观瑕疵或质量问题的车辆，因库存、积压、运输而导致损伤的车辆，或经过改造翻新的旧车。如果发现车辆存在瑕疵或与合同不一致的情况，要及时向经营者反映，要求更换车辆并拒绝签字提车。

提高消费维权意识，依法维权。妥善保存好购车发票、合同、“三包”凭证、服务单据、维修保养手册、交易记录等重要凭证。遇到纠纷可先与经销商沟通协商处理，还可拨打12315热线进行投诉举报，也可通过司法途径及时维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)