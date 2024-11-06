注意！伊滨区这一路口通行规则有变

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，伊滨区伊滨路与伊洛东路车流量日益增大，常出现压车情况。为进一步改善道路通行环境，提高通行效率，洛阳市公安局交警支队八大队对该路口南向西(左转)方向进行优化改造。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，伊滨区伊滨路与伊洛东路车流量日益增大，常出现压车情况。为进一步改善道路通行环境，提高通行效率，洛阳市公安局交警支队八大队对该路口南向西(左转)方向进行优化改造：由原一条左转车道变更为两条左转车道，增加左转弯待转区；由南向北直行车辆注意在最右侧车道行驶。

请广大驾驶人注意交通信号灯和交通标线的变化，按照新的通行规则谨慎驾驶。⑥