道路结冰黄色预警！涉及洛阳中南部

3月3日，河南省气象台发布道路结冰黄色预警，全省路表温度低于0℃，将出现对交通有较大影响的道路结冰。 3月3日，河南省气象台发布道路结冰黄色预警，全省路表温度低于0℃，将出现对交通有较大影响的道路结冰，详情如下： 河南省气象台2025年3月3日上午发布道路结冰黄色预警：过去24小时，北部、西部、南部部分县市出现小到中雪、局部大雪，预计未来24小时，北部有小雪；其他县市有中到大雪，其中南部、东南部部分县市有暴雪。全省路表温度低于0℃，将出现对交通有较大影响的道路结冰，其中，三门峡、洛阳中南部、平顶山南部、漯河南部、周口南部、南阳、驻马店、信阳将出现对交通有较严重影响或严重影响的道路结冰。请注意防范。上述地区的相邻县(市、区)也需关注。 防御指南： 1.请市民朋友们尽量减少驾车出行，车辆应采取防滑措施，保持安全车距、减速慢行； 2.尽量减少外出，注意防滑，老年人特别是骨质疏松患者尽可能不要出门。⑥