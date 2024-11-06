不养的花捐这里！隋唐城遗址植物园将开辟“市民花园”

“如果您家中有不再养的花卉，可以将其捐赠给隋唐城遗址植物园，让它们的美丽和价值在园中得到延续。”近日，洛阳隋唐城遗址植物园发布花卉捐赠倡议书。

“如果您家中有不再养的花卉，可以将其捐赠给隋唐城遗址植物园，让它们的美丽和价值在园中得到延续。”近日，洛阳隋唐城遗址植物园发布花卉捐赠倡议书。

“这是近年来我们首次向公众发起花卉捐赠倡议。”隋唐城遗址植物园有关负责人介绍，如今，在家中种花营造“诗情画意”，是不少市民对美好生活的向往，但部分市民由于缺乏专业养护知识，盆栽植物无法在家中很好地生长，久而久之，它们可能面临被丢弃的命运，对苗木资源造成一定程度的浪费。发起花卉捐赠倡议，旨在让这些花卉的生命在园林技术人员的精心养护下，能够更好延续，营造新的观赏景观。

该负责人透露，园区将在外来植物园内开辟一片空地，用于移栽市民捐赠的花卉，分类、分片种植，营造一片“四季有花”的“市民花园”。届时，每一株受赠花卉将被挂牌，显示“张三赠”“李四赠”等信息，让捐赠者来游园赏花之时可以清晰认出自家花卉，了解其在隋唐遗址植物园的发展近况。

●哪些花卉适宜捐赠？

常见的家养盆栽植物均可，如催花牡丹、月季、菊花、兰花等。捐赠时，请确保花卉生长状态良好，无病虫害。

温馨提醒：由于场地原因，盆栽过小、不耐寒的植物可能无法适应户外环境，暂不适宜捐赠。

●如何捐赠？

在隋唐城遗址植物园开放时间内，将花卉送至游客服务中心即可。对于一次性捐赠10株(棵)以上的个人或单位，园区将颁发荣誉证书。

如您还有其他疑问，可拨打电话65917101咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）