事关2025高考志愿填报！省教育考试院最新发布

据河南省教育考试院官网消息，河南省2025年高考综合改革适应性演练模拟填报志愿工作将于3月5日开始。此外，河南省2025年高考志愿填报辅助系统将于3月4日上线。

据河南省教育考试院官网消息，河南省2025年高考综合改革适应性演练模拟填报志愿工作将于3月5日开始。此外，河南省2025年高考志愿填报辅助系统将于3月4日上线。具体内容如下：

河南省2025年高考综合改革适应性演练模拟填报志愿有关事宜

河南省2025年高考综合改革适应性演练模拟填报志愿工作将于3月5日开始，现将有关事宜告知如下：

一、成绩查询

适应性演练测试成绩于3月4日9:00向社会公布。考生可通过河南省教育考试院网站(https://www.haeea.cn)查询本人适应性演练测试成绩，以及在历史科目组合或物理科目组合中的位次。

二、填报对象及方式

所有已完成河南省2025年普通高招报名的考生(含未参加适应性测试的考生)均可登录河南省教育考试院网站(https://www.haeea.cn)，点击首页“河南省普通高校招生考生服务平台”(https://pzwb.haeea.cn)，登录系统进行模拟填报。

三、模拟填报志愿时间

考生志愿在网上填报，分3次进行。

1.2025年3月5日9:00至7日18:00，填报普通本科提前批、艺术本科提前批、体育本科批志愿；

2.2025年3月8日9:00至11日18:00，填报普通本科批、艺术本科批志愿；

3.2025年3月12日9:00至14日18:00，填报普通高职(专科)提前批、普通高职(专科)批、艺术高职(专科)批、体育高职(专科)批志愿。

各批次(类别)志愿设置及有关要求详见《河南省教育厅关于印发河南省2025年普通高校招生考试和录取工作实施方案的通知》(教考院〔2025〕1号)。

四、注意事项

1.本次模拟填报志愿是考生熟悉新高考志愿填报的重要途径，请广大考生高度重视，积极参与，最大程度地了解新高考的招生录取政策、相关规则及各个流程和环节。

2.考生填报志愿须符合所填高校招生计划类别及专业的选考科目要求。

3.本次模拟填报使用的招生计划、考生填报的志愿等仅用于适应性演练，与我省2025年普通高招正式考试及招生录取工作无关联性。模拟投档录取情况不公布。