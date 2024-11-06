洛阳举办“数字化转型服务进科技产业社区”活动

日前，聚焦科技产业社区高质量发展，我市举办“数字化转型服务进科技产业社区”活动，首站走进OVU电子信息科技产业社区。

日前，聚焦科技产业社区高质量发展，我市举办“数字化转型服务进科技产业社区”活动，首站走进OVU电子信息科技产业社区。

该活动由市工信局主办，围绕“以数字化转型赋能企业高质量发展”主题，相关委局、数字化转型服务商、数字化转型优质企业、金融机构及各科技产业社区企业代表齐聚一堂，通过政策宣讲、方案推介、经验介绍等，共话企业数字化决策和精细化管理水平提升之路。

科技产业社区作为科技创新的重要载体，集聚了一批高新技术企业和优秀人才，是推动产业高质量发展的先锋力量。目前，我市已建立星级科技产业社区培育库，推动23家社区入库，实现都市核心区和环都市区星级科技产业社区培育全覆盖。

按照市委、市政府对科技产业社区的定位，我市今年将陆续围绕科技产业社区建设，聚焦数字化转型、创新成果应用、股权架构优化等主题，推出系列活动，通过完善提升“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，加快高新技术、专精特新等科技型企业培育，积极帮助社区企业对接数字化、金融、科技等服务资源，提升社区服务品质，将科技产业社区进一步打造成助力中小企业壮大发展的“加速器”。

根据规划，我市还将重点实施产业生态优化行动，加速推动科技产业社区扩容提级晋星，力争今年全市建设星级科技产业社区15家，集聚企业1500家以上，培育专精特新、高新技术、科技型中小企业等500家以上，集聚各类创新人才1万人以上。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王黎丽)