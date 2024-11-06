即日起，洛阳契约文书博物馆暂停开放

昨日，“洛阳民俗博物馆”微信公众号发布公告，洛阳契约文书博物馆暂停开放。
昨日，“洛阳民俗博物馆”微信公众号发布公告，洛阳契约文书博物馆暂停开放。
昨日，“洛阳民俗博物馆”微信公众号发布公告，洛阳契约文书博物馆暂停开放，具体内容如下：
洛阳契约文书博物馆暂停开放公告
亲爱的观众朋友：
因设备维护，洛阳契约文书博物馆自即日起暂停对外开放，具体开放时间另行通知。由此给您带来的不便，敬请谅解。
潞泽会馆、匾额博物馆等其他馆区正常开放，请广大观众提前做好行程安排。感谢大家对洛阳民俗博物馆的关注与支持！
洛阳民俗博物馆
2025年3月2日
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