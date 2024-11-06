洛阳启动省级绿色低碳发展标志性项目征集

记者日前从市工信局获悉，我市启动2024年度省级绿色低碳发展标志性项目征集工作。

记者日前从市工信局获悉，我市启动2024年度省级绿色低碳发展标志性项目征集工作。

【本次征集面向三大类项目】

●绿色化改造项目

主要涵盖节能降碳改造、清洁生产改造、工业节水改造等项目。

●绿色低碳发展投资项目

涵盖节能环保装备产业链重大招商引资项目、工业固废高值化利用项目、工业废水循环利用项目等。

●“两新”“两重”项目

则涵盖获得省级及以上财政支持的重大节能环保设备更新项目，以及符合国家支持的绿色低碳发展战略方面的“两重”项目。

●参选项目须在2024年12月31日前完工并建成使用，对于绿色化改造项目，改造后项目绿色低碳技术应处于国内领先水平，重点用能设备能效应达到节能水平(能效2级)及以上，水效、污染物排放等指标应优于国家标准标杆值或先进值。如暂无国家强制性标准，项目相关指标须达到国内或国际同类先进水平。

最终名单确定后，我市工信部门将加大宣传力度，充分展示全市工业绿色低碳发展成果，同时做好跟踪服务，推动各类扶持政策向对应项目企业倾斜，助力企业发展壮大，形成示范效应。根据《河南省制造业绿色低碳高质量发展三年行动计划(2023—2025年)》，全省将持续在传统优势产业、绿色低碳产业等重点领域实施绿色低碳发展项目示范行动，到2025年建成30个具有国内领先水平的绿色低碳发展标志性项目。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩)