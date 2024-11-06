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刘处士钓鱼（河洛怪奇）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.03.03 08:08
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　　洛阳位居“天下之中”，自古乃兵家必争之地。五代军阀混战，洛阳首当其冲，城头变幻大王旗，城池屡毁屡建。据《册府元龟》载：“后唐张全义，自唐末为河南尹四十年，兵乱之馀，再造都畿，瀍洛之民，恩如父母，斑白耆老，到今思之。”张全义后来归附后梁太祖朱温，助其将都城从开封迁到了洛阳。

　　《太平广记》引《稽神录》中刘处士的故事，就发生在张全义任河南尹期间。

　　那时，洛阳城里有个叫张易的公子哥儿，偶然结识了身怀奇术的刘处士。两人常结伴游历。

　　有一回，刘处士卖银器给一个商人，对方钱没给够，赖着不还。刘处士带着张易上门讨债，反被那商人指着鼻子骂得狗血淋头。回来路上，刘处士对张易说：“那个笨蛋如此不懂道理，我得小小地惩罚他一下，不然他怕是要遭天谴。”

　　这天夜里，灭烛就寝之后，刘处士在床前燃起炭火熬药。张易半睡半醒间，恍惚见一个黑影蹲在药炉前拼命吹火——火光映出的脸，分明是白天那个赖账的商人！直到破晓时分，黑影才消失不见。

　　过了些日子，张易特意到集市上打听，那个商人摸着嘴唇心有余悸道：“一天晚上，我梦见被人召唤了去，那人逼着我吹火，吹得喘不上气，醒来之后，唇肿气乏，足足养了十天才痊愈！”

　　后来，刘处士被河南尹张全义奉为上宾。某日梁太祖朱温来赴宴，席间突然想吃鲜鱼脍。张全义笑道：“刚好我府上有位奇人，眨眼就能弄来鲜鱼。”当即派人请来刘处士。

　　刘处士让人在庭院里挖了个脸盆大的水坑，汲水将坑灌满，接着坐在坑边装模作样地垂钓起来，过了一会儿，竟真钓上来好几条活蹦乱跳的鲤鱼！

　　“装神弄鬼！”梁太祖勃然大怒，当场命人在刘处士背上打了二十大板，然后将他投入大牢，准备次日问斩。谁知当夜狱卒查房时，牢房里只剩下一副镣铐。神奇的是，那天早上，刘处士突然出现在登封县衙。他对当县令的朋友说：“我遭了劫难，今日特来告别。”说罢转身而去，从此再无人见过他的踪影。或许，这位奇人已化作游鱼，顺着洛水遁入江湖。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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