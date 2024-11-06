洛阳市人大常委会启动“天下黄河洛阳美”主题活动

2日，洛报融媒记者从洛阳市人大常委会获悉，“天下黄河洛阳美”——洛阳市人大常委会推动《中华人民共和国黄河保护法》贯彻落实主题活动正式启动。

2日，洛报融媒记者从洛阳市人大常委会获悉，“天下黄河洛阳美”——洛阳市人大常委会推动《中华人民共和国黄河保护法》贯彻落实主题活动正式启动。

黄河流域生态保护和高质量发展是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。作为黄河流域重要节点城市，洛阳境内黄河蜿蜒96公里，流经新安、孟津等县区多个乡镇，流域面积12446平方公里。

如何发挥人大职能作用，筑牢黄河流域(洛阳段)生态保护安全屏障，助推文旅融合高质量发展，是洛阳市人大常委会念兹在兹的“国之大者”。

今年以来，洛阳市人大常委会深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要论述，立足人大职能定位，积极担当作为，创新开展“天下黄河洛阳美”主题活动。活动由洛阳市人常委会与洛阳市委宣传部联合主办，洛阳市文联、各县区人大常委会等承办，合力推动黄河流域生态保护和高质量发展。

“要以执法检查、视察调研、代表履职、宣传活动等为抓手，深入挖掘、展示、宣传黄河流域(洛阳段)自然之美、人文之美、味道之美，推动叫响‘天下黄河洛阳美’品牌。”日前，洛阳市人大常委会主要负责同志到新安县仓头镇和孟津区小浪底镇等地，实地察看沿黄生态环境保护、旅游景点打造、文旅文创宣传等工作，对主题活动进行安排部署。