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《中国百城海外传播力月度分析报告》发布 洛阳上榜海外美誉度榜单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.02 20:53
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       洛阳十余次被外交部等单位海外平台转发推介、多条爆款视频在海外平台传播量10万+……近日，参考消息报社参考智库发布《中国百城海外传播力月度分析报告(2025年1月号)》(以下简称《报告》)。在海外美誉度排行中，洛阳位列第16，这是洛阳在继去年10月上榜海外传播度榜单后，首次上榜海外美誉度榜单。

　　该《报告》监测对象涵盖包括直辖市、省会城市、副省级城市、特色城市、边境城市等(不含港澳台)在内的中国100个城市。《报告》以中国百城海外传播力月度指数对城市进行排名，该指数由海外传播度和海外美誉度两个一级指标构成，旨在对中国城市国际传播的综合影响力进行评估。

　　其中在海外美誉度指标方面，北京、上海相对领先，其后是深圳、广州。该指标序列中新出现了福州、洛阳、中山、济南四座城市。这说明洛阳在海外取得了积极正向的传播效果，也为城市国际形象塑造提供了助力。

　　(图为海外美誉度榜单)

　　据介绍，参考智库成立于2020年5月，是新华社国家高端智库成员单位。参考智库《中国百城海外传播力月度分析报告》依托参考消息海外舆情大数据库及信息监测系统，覆盖上千家境外媒体及多个主要海外社交媒体平台。旨在综合评估中国城市国际传播和国际品牌建设效果，为城市决策者、研究者提供国际传播领域的业务参考。

　　本次洛阳上榜，离不开一众海外媒体和社交平台对洛阳的持续关注。作为推动洛阳国际传播事业高质量发展、提高国际话语权的重要抓手，今年以来，洛阳国际传播中心已经在海外各平台发布作品600多期，不少都是具有较大海外影响力的策划和爆款作品。

　　例如洛阳国际传播中心聚焦“首个非遗春节”，以#festiveatmosphere2025话题为主题，联动新华社、浙江、湖北、福建、贵州等十余家省市国传中心(机构)，在海外社交平台共同讲述天南地北的中国年味，持续发布优质内容，总体覆盖传播海外受众500余万。另外，《“国际推荐官”带你游牡丹花都》《洛阳非遗传承人》《歪果仁逛吃洛阳》等系列英语短视频，也取得较大海外影响力。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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