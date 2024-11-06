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60幅田园诗意画，来洛阳美术馆领略800年前江南山水
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.02 19:04
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　　800多年前的中国江南是什么样子？1日下午，“回归自然独抒性灵——陈危冰田园诗意画展”在洛阳美术馆启幕。画家陈危冰将南宋诗人范成大的60首田园诗具象为宣纸上的水墨画，为观者开启一场跨越时空的诗画对话。

　　当日在展厅现场，只见工作人员用芦苇、渔船、白鹭等模型布置实体景观，深度还原“渔舟唱晚”的诗意场景，令观众眼前一亮，纷纷在此拍照打卡。

　　据介绍，南宋诗人范成大退居家乡后，写了《四时田园杂兴》大型田园诗，诗歌描写了农村春日、晚春、夏日、秋日、冬日的景色和农民的生活。陈危冰从田园组诗切入，精准把握田园元素，巧妙完成江南叙事，是近年来江南田园画的创新之作。

　　本次展览由中国画学会学术支持，中国美术家协会中国重彩画研究会、河南省美术家协会、江苏省美术家协会、洛阳市文学艺术界联合会、苏州市文学艺术界联合会、民进苏州市委员会联合主办联合主办，由洛阳美术馆(洛阳画院)、洛阳市美术家协会、苏州市美术家协会、洛阳民进开明书画院、苏州民进书画院、苏州美术院共同承办。

　　开幕式前，洛阳美术馆特别邀请陈危冰亲临展厅，通过线下导赏、线上直播的形式带领现场与云端观众沉浸式观展。观众跟随他穿梭于“四时田园”之间，感受“一纸丹青勾勒田园呼吸，一笔墨韵流淌山川私语”的艺术意境。

　　【画家陈危冰简介】

　　陈危冰是中国美协中国重彩画研究会副会长、中国画学会理事、江苏省美协理事、苏州市美协主席、苏州市政协书画室副主任、苏州美术院院长、苏州大学艺术学院硕士生导师、一级美术师。他多年来一直致力于田园山水画的创作，通过对自然、社会、历史以及人与自然的深刻感知和诠释，创作出了一系列富有诗意的田园山水画佳作。他的作品不仅引起了当代中国画坛的广泛关注，也为当代中国山水画拓展了新的题材和表现空间。

　　温馨提醒：本次展览位于洛阳美术馆三楼展厅，将持续至3月26日，欢迎广大市民游客前来观展。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 牛珂）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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